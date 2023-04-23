صباحاً.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان؟

أقدمت دورية للجيش الإسرائيليّ، اليوم الأحد، على تمشيط الطريق العسكري بمحاذاة الجدار العازل، إنطلاقاً من محور تلال العديسة حتى بوابة فاطمة - قضاء مرجعيون، وذلك وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

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وعمد الجنود الإسرائيليون إلى مراقبة وفحص أجهزة المراقبة المثبتة على الجدار، فيما سجلت تحرّكاتٌ مماثلة بمحاذاة السياج التقني بمحاذاة السياج التقني المحيط بمستعمرة المطلة مقابل سهل مرجعيون وحتى تلة الشعيري في خراج بلدة الخيام. إضافة إلى ذلك، فقد رصدت تحركات إسرائيلية أيضاً عند محور العباسية - المجيدية - الغجر والوزاني في منطقة مرجعيون، من دون حصول أي خروقات للخطّ الأزرق.

وتزامناً مع ما شهدته الحدود، فقد شهد الجانب اللبناني استنفاراً للجيش، إذ نفذ دوريات مكثفة وأقام نقاط مراقبة بالتنسيق والتعاون مع "قوات اليونيفيل" تحسباً لأي طارئ.