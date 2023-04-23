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لبنان

دخل كنيسة في الأشرفية وسرق منها إحدى الأيقونات.. هذا ما حلّ به

Lebanon 24
23-04-2023 | 04:10
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه بتاريخ 11-4-2023، أقدم مجهول على الدخول الى كنيسة القديس ديمتريوس الكائنة في محلة الأشرفية، وقام بفتح صندوق زجاجي موضوع قرب المذبح وسرق من داخله الأيقونة الأساسية للكنيسة، والتي يعود تاريخها الى ما قبل العام ١٨٦٠، وذلك أثناء إجراء مراسم دفن في الكنيسة المذكورة، وفرّ الى جهة مجهولة.
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على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي قامت بها الشعبة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت الى تحديد هويته، ويدعى:

- ج. ع. (مواليد عام 1967، لبناني)

بتاريخ 18-4-2023، وبعد عملية متابعة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الأشرفية وتم ضبط الأيقونة المسروقة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه على سرقة الأيقونة التاريخية من كنيسة القديس ديمتريوس في محلة الأشرفية. وفي التفاصيل فإنّه كان يحضر الى الكنيسة مرة في الأسبوع وعند رؤيته للأيقونة المذكورة قرر سرقتها، حيث نفّذ عمليته أثناء إجراء مراسم دفن في الكنيسة، وانتظر خروج المشاركين ونزع الأيقونة من داخل صندوقها الزجاجي ووضعها في كيس نايلون، وتوجه الى منزله حيث قام بحفّ العبارة الموجودة عليها والتي تدل على انها عائدة للرعية.

وتم تسليم الأيقونة الى المعنيين في رعية القديس ديمتريوس في الأشرفية، واجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.




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