الهيئة العامة للسجون تقيم صلاة وخطبة العيد في سجن رومية ومعظم السجون اللبنانية

أقامت الهيئة العامة للسّجون التابعة لهيئة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى صلاة وخطبة عيد الفطر، في سجن رومية ومعظم السجون اللبنانية.



وألقى رئيس المرشدية الشيخ علي أرزوني خطبة العيد في مبنى الأحداث في سجن رومية، أكد خلالها أهمية الاعياد الاسلامية ومنها عيد الفطر إضافة إلى زكاة الفطرة.

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كذلك، أقام عضو المرشدية الشيخ أحمد خشاب صلاة العيد في مبنى المحكومين، وتطرق في خطبة العيد الى مفهوم الشكر لله. وألقى رئيس المرشدية الشيخ علي أرزوني خطبة العيد في مبنى الأحداث في سجن رومية، أكد خلالها أهمية الاعياد الاسلامية ومنها عيد الفطر إضافة إلى زكاة الفطرة.كذلك، أقام عضو المرشدية الشيخ أحمد خشاب صلاة العيد في مبنى المحكومين، وتطرق في خطبة العيد الى مفهوم الشكر لله.

وكانت هيئة التبليغ وزعت ما يزيد على 10 أطنان من المواد الغذائية بكلفة تجاوزت الملياري ليرة لبنانية شملت معظم السجون اللبنانية في بيروت والجبل والشمال والجنوب وبعلبك.



إشارة الى أنّ الهيئة تنظم نشاطاً دورياً أسبوعياً يتضمن متابعة أوضاع السجناء وصلاة الجمعة وأنشطة خاصة في المواسم الكبرى كعاشوراء وشهر رمضان وغيرهما من المناسبات الإسلامية والوطنية.