زيارة غير معلنة.. مسؤول من "المُستقبل" التقى رئيس "حزب بارز"

عُلِم أن مسؤولاً رفيع المستوى ضمن "تيار المستقبل" زار وبشكل غير معلن رئيس حزبٍ بارز قبل فترة، وذلك من أجل إستطلاع آرائه بشأنِ مختلف الملفات السياسية.

ولفتت المعلومات إلى أنّ هذا المسؤول ينشطُ بقوة ضمن سلسلةٍ من نشاطات يُشرف عليها ويواكبها لاسيما على الصعيدين الإجتماعي والإنمائي، وذلك بمعزلٍ عن العمل السياسي الذي يخوضه ولكن من وراء الكواليس.