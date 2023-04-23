إنتظروا.. إليكم ما سيشهده الشاطئ اللبناني قريباً

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، اليوم عبر قناة الـ"LBCI"، أنه سيتقدّم باقتراح مشروع لوصل الشاطئ اللبناني من رأس الناقورة إلى العريضة، وقال: "إنتظروا قريباً تكليفاً لمسح كامل الشاطئ اللبناني".

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