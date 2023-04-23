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لبنان

إنتظروا.. إليكم ما سيشهده الشاطئ اللبناني قريباً

Lebanon 24
23-04-2023 | 04:24
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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، اليوم عبر قناة الـ"LBCI"، أنه سيتقدّم باقتراح مشروع لوصل الشاطئ اللبناني من رأس الناقورة إلى العريضة، وقال: "إنتظروا قريباً تكليفاً لمسح كامل الشاطئ اللبناني". 
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لبنان

علي حمية

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