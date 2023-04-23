هل بات "لبنانيو السودان" بامان؟ هذه آخر المعطيات

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تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ملف اللبنانيين الموجودين في السودان، واطمأن منه الى أن قافلة اللبنانيين الذين تم اجلاؤهم من هناك باتت بامان خارج العاصمة الخرطوم.وفي هذا الاطار نظمت السفارة اللبنانية في السودان قافلة لاجلاء اللبنانيين وعددهم حوالى ستين شخصا الى لبنان بحرا.وقد إعطى رئيس الحكومة توجيهاته الى الهيئة العليا للاغاثة لمتابعة هذا الملف وتأمين عودة اللبنانيين الى بيروت بعد مغادرتهم السودان بحرا.