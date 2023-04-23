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لبنان

عن رئاسة الجمهورية والتطورات الإقليمية.. إليكم ما قاله نعيم قاسم

Lebanon 24
23-04-2023 | 07:04
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غرّد نائب أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم على حسابه عبر "تويتر"، قائلا: "الصورة على حالها منذ ستة أشهر. مرشح رئاسي لديه عدد وازن من أصوات النواب هو الوزير السابق سليمان فرنجية، ومرشح تبحث عنه كتلٌ تصنِّف نفسها في المعارضة ولم تصل إلى اتفاق عليه حتى الآن، من بين عددٍ من المرشحين ليس لأحدٍ منهم أصوات وازنة".
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وأضاف: "البلد أمام مرشحين: أحدهما جِدِّي والآخر هو الفراغ، وكل المؤشرات المحلية والتطورات الإقليمية لا تنبئ بتغيُّر المشهد".


وتابع: "لنحسم خيارنا اليوم باختيار الأقرب إلى الفوز بالرئاسة، بالحوار وتذليل العقبات لإنقاذ البلد، وعدم إضاعة الوقت سدًى بتحقيق النتيجة نفسها بعد طول انتظار".
 
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