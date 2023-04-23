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لبنان

كمين محكم يوقع بعصابة في صيدا.. هذه إعترافات أفرادها!

Lebanon 24
23-04-2023 | 07:17
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أنه في الآونة الأخيرة حصلت عدة عمليات سرقة بطاريات من مدينة صيدا.


وأشارت الى أنه "من خلال المتابعة والتحريات، تمكنت مفرزة إستقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية أفراد العصابة التّي يقوم أفرادها بسرقة البطاريات وهم كل من: أ. ك. (مواليد عام 1965، فلسطيني)، آ. ع. (من دون أوراق ثبوتيّة) و م. ش. (من دون أوراق ثبوتية).
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وبنتيجة الإستقصاءات والرصد، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من نصب كمين محكم لهم، توقيفهم بالجرم المشهود في صيدا على متن سيارة نوع مرسيدس، أثناء قيامهم بسرقة بطاريتين من داخل حافلة لنقل الركاب".

ولفتت الى انه "بتفتيشهم والآلية، تم ضبط 5 هواتف خلوية، و2 سكينين".


وبالتحقيق معهم، إعترفوا بما نسب إليهم، وصرحوا أن شريكهم يدعى: ز. أ. (مواليد عام 1986، لبناني) وهو زوج (آ. ع.).


وبتاريخ 18/3/2023، وبعد مراقبة دقيقة ومتابعة لأيام عدة، جرى توقيف هذا الأخير في صيدا.


وبالتحقيق معه من قبل عناصر المفرزة، إعترف بسرقة عدد كبير من البطاريات من أمام جوامع صيدا، وحسبة الخضار، وضبط بحوزته كمية صغيرة من مادة الهيرويين.


وأودع الموقوفون والمضبوطات مخفر صيدا الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي لإستكمال التحقيق من قبلهم بناء على إشارة القضاء المختص.
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