بري يتلقى اتصالات مهنئة بالفطر

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالات مهنئة بعيد الفطر من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الرئيسين ميشال سليمان وأمين الجميل، الرئيس فؤاد السنيورة، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، النائب السابق لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء الوزيرة السابقة زينة عكر، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، قائد الجيش العماد جوزف عون، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، السفير السابق نواف سلام، الأمين القطري ل"حزب البعث العربي الاشتراكي" علي حجازي، ومن وزراء ونواب حاليين وسابقين.

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كما تلقى بري إتصال تهنئة من بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا اليازجي وبرقيتي تهنئة من الرئيس سعد الحريري ومن كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرون. وتلقى إتصالات مهنئة من فاعليات سياسية وحزبية وقيادات روحية وأمنية وعسكرية وقضائية وإقتصادية وإغترابية وبلدية واختيارية.