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لبنان

ارقام مرتفعة وبالدولار لـ"فحصية" الطبيب.. ماذا يفعل اللبناني؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-04-2023 | 08:02
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رفع أطباء النبطية قيمة فحص المريض للصحة العامة من 800 الفا الى20 دولارا والطبيب الإختصاص من مليون الى 25 دولارا، ما لاقى احتجاجا لدى المواطنين الذين لم يعد بمقدورهم زيارة الطبيب بل باتوا يعرضون أوضاعهم على الصيدلي ليصف لهم الدواء الشافي ويوفرون فحصية الطبيب. وقد سبق ذلك ارتفاعا كبيرا في أسعار الادوية ليقع المواطن بين سندان الطبيب ومطرقة الصيدلي.
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