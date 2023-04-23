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لبنان

جديد دولار السوق الموازية.. هذا ما سجله عصر اليوم

Lebanon 24
23-04-2023 | 09:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 96500 و97000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
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