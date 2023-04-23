هل تخطت الحافلة التي تنقل اللبنانيين الموجودين في السودان الخطر؟

أفادت معلومات لقناة الـLBCI أنّ الحافلة التي تنقل اللبنانيين الموجودين في السودان تمهيدا لإجلائهم تخطت منطقة الخطر، وهي على مسافة قصيرة من الوصول إلى ولاية البحر الأحمر حيث المنطقة التي سيتم إجلاؤهم منها.

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وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تابع اليوم، مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ملف اللبنانيين الموجودين في السودان، واطمأن منه الى أن قافلة اللبنانيين الذين تم اجلاؤهم من هناك باتت بامان خارج العاصمة الخرطوم.