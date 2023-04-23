جنبلاط يودع "الصديق الكبير".. سنفتقدك كثيرا

كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على حسابه عبر "تويتر" ناعيا المحامي شارل نجيم: "سنفتقدك كثيرا يا شارل. سويا وضعنا المدماك تلو المدماك لمصالحات الجبل بمباركة البطريرك صفير ورعاية الرئيس الهراوي ومشاركة اللجان المحلية وكم كانت لك من مساهمات في اعمال الخير في الجبل في المعاصر وفي محمية ارز الشوف كنت سفير المحبة في اصعب الظروف وكنت الصديق الكبير".

سنفتقدك كثيرا يا شارل .سويا وضعنا المدماك تلو المدماك لمصالحات الجبل بمباركة البطريرك صفير ورعاية الرئيس الهراوي ومشاركة اللجان المحلية وكم كانت لك من مساهمات في اعمال الخير في الجبل في المعاصر وفي محمية ارز الشوف كنت سفير المحبة في اصعب الظروف وكنت الصديق الكبير .وداعا #الارز pic.twitter.com/mZucewzX7c — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) April 23, 2023 Advertisement