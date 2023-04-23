ردّ "قواتي" مقتضب على نعيم قاسم!

غرّد النائب فادي كرم عبر "تويتر"، وقال: "يتمسّك الشيخ نعيم قاسم بمعادلته "إمّا لبنان رهينة لمفاهيمه وإمّا افراغه من أبنائه" وفي الحالتين دمار للبلاد، ونتمسّك نحن بمعادلتنا "إمّا استمرار لبنان رهينة محور الشيخ قاسم أي بمسار التخلّف وإمّا التحرّر منه وعودة لبنان الى مساره التطوّري"، مضيفاً: "له بلده وقناعاته ولنا لبناننا وقناعاتنا".

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وكان نائب أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم قد غرّد في وقت سابق اليوم على حسابه عبر "تويتر"، قائلا: "الصورة على حالها منذ ستة أشهر. مرشح رئاسي لديه عدد وازن من أصوات النواب هو الوزير السابق سليمان فرنجية، ومرشح تبحث عنه كتلٌ تصنِّف نفسها في المعارضة ولم تصل إلى اتفاق عليه حتى الآن، من بين عددٍ من المرشحين ليس لأحدٍ منهم أصوات وازنة".



وأضاف: "البلد أمام مرشحين: أحدهما جِدِّي والآخر هو الفراغ، وكل المؤشرات المحلية والتطورات الإقليمية لا تنبئ بتغيُّر المشهد. لنحسم خيارنا اليوم باختيار الأقرب إلى الفوز بالرئاسة، بالحوار وتذليل العقبات لإنقاذ البلد، وعدم إضاعة الوقت سدًى بتحقيق النتيجة نفسها بعد طول انتظار".