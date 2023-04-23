الشاب "جهاد" غادر ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟ (صورة)

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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:- جهاد عمر عيد (مواليد عام 2001، لبناني الجنسيّة)الذّي غادر حوالي الساعة 18،00 من تاريخ 20/4/2023 منزل ذويه الكائن في دير عمار- حيّ البساتين إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.