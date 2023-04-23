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لبنان

ما جديد عملية إجلاء مغتربين لبنانيين من السودان؟

Lebanon 24
23-04-2023 | 11:08
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تبلَّغ وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب من سفيرة لبنان في السودان ديما حدّاد أنّ المرحلة الأولى من عملية إجلاء المواطنين اللبنانيين الذين حضروا إلى نقطة التجمع أمام فندق روتانا - الخرطوم فجر اليوم الأحد، قد تمّت بنجاح.
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ووصلت القافلة بسلامٍ إلى فندق كورال في مدينة بورسودان في رحلة برية استغرقت عدّة ساعات، وستتولى وزارة الخارجية والهيئة العليا للإغاثة متابعة التطورات بشكلٍ مستمر وتأمين إنتقال اللبنانيين من بورسودان إلى لبنان. 
 
وفي ما يلي لائحة بأسماء اللبنانيين ضمن القافلة:
 
مريم شمص
حسين محمد شمص
رودي الهبر
بول الهاشم
عباس غدار
حبيب علاءالدين
عبد الرحمان اسماعيل
معن عبيد
ادم اسماعيل
خالد الحميدي
فاطمة العزو
محمد عائشة
سندس عمران
تسنيم عائشة
ريناد عائشة
صهيب عائشة
علي مظلوم
مرعي عبد الفتاح
وليد العبيد
مايا شاتيلا
رناد نحفاوي
ميرا نحفاوي
ريم نحفاوي
مرزوق نحفاوي 
لؤي نحفاوي
سوزان الكلي
نور مظلوم
ليا بلوق
 
جاد بلوق
علي بلوق
أحمد شمص
حسين أحمد شمص
ديالا رباح
مريم جواد
حسان عطية 
 
امير عطية
ريم اسماعيل
عمر عبدالعال
انتصار عبد العادل
ياسمين عبدالعال
رفيدة عبد العال
مصطقفى عبد العال
علي عبد العال
مرعي عبد الفتاح
عدنان ديوب
علي ديوب
سارة ديوب
أحلام هديو
سوسن نعيان
لين حمودي
احمد محمود حسين
 
كذلك، أفيد بأنّ هناك 3 لبنانيين وصلوا بمفردهم إلى بورسودان، وهم: طارق عبلة، عبد المنعم سلمان ومحمد درغام. 
 
 
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