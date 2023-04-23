خريس: مستمرّون بدعم فرنجية للوصول إلى الرئاسة

شدّد النائب علي خريس على "ضرورة تحريك العجلة الداخلية الأن لبنان ليس من الأولويات بالنسبة للخارج"، وقال: "هناك العديد من الانشغالات وعلينا العمل على حل أمورنا وأولها العمل على انتخاب رئيس للحمهورية، لأننا نعاني أزمات وطنية وخلافات حادة".

Advertisement