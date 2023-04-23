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لبنان

خريس: مستمرّون بدعم فرنجية للوصول إلى الرئاسة

Lebanon 24
23-04-2023 | 12:00
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شدّد النائب علي خريس على "ضرورة تحريك العجلة الداخلية الأن لبنان ليس من الأولويات بالنسبة للخارج"، وقال: "هناك العديد من الانشغالات وعلينا العمل على حل أمورنا وأولها العمل على انتخاب رئيس للحمهورية، لأننا نعاني أزمات وطنية وخلافات حادة".
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كلام خريس جاء خلال حفلٍ تأبيني في بلدة طيرفلسيه، إذ أكّد "إستمرار دعم رئيس تيار المرده سليمان فرنجية للوصول إلى رئاسة الجمهورية، مستنكراً موقف البعض الذي يعتبر تأييد فرنجية تسلطاً أو هيمنة، وأضاف: "كأن هناك من ينتظر تعليمات خارجية، لكن نحن نؤكد ان الاتفاقات التي حصلت أمرٌ مهم جداً، وعودة العلاقات ما بين السعودية وايران وتأخذنا الى مرحلة جديدة يسودها الهدوء والخير، لكن علينا كلبنانيين ألا ننتظر الحلول من الخارج لان دور لبنان يمكن ان يطول، وعلينا ان نحرص على وضع بلدنا وشعبنا الذي يعاني أزمات حقيقية، ويجب التوجه الى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية".
 
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