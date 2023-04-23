10 دولارات ستدفعونها شهرياً في لبنان لأمرٍ "غير متوقع".. اكتشفوه!

تبيّن مؤخراً أنَّ هناك مصارف لجأت إلى أخذ "دولارات فريش" من المواطنين عبر الصرافات الآلية، وذلك من خلال عملية مُباغتة ومن دون أيّ سابق إنذار.



ووفقاً للمعلومات، فإن ذلك الأمر حصل حينما حاول بعض موظفي القطاع العام بشكل خاص، إيداع مبالغ من الدولار ضمن حسابات "الإكسترنال أكاونت" الخاصة بهم، من أجل زيادة الرصيد الموجود من جهة، والتمكن من سحب المبلغ كاملاً على أساس منصة "صيرفة".

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فعلى سبيل المثال، فإنّ من لديه 5 دولارات في حسابه، يمكنهُ إيداع ورقة نقديّة بنفس القيمة ليسحب 10 دولارات بكل سهولة، والسبب وراء هذه العملية بكل بساطة هو أنّ الصراف الآلي لا يمنح المواطن ورقة نقدية من فئة الـ5 دولارات بمفردها. وعليه، سيكون العميل مضطراً لإكمال المبلغ في الحساب إلى 10 دولارات كي يتمكن من الحصول عليه.