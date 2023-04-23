Advertisement

لبنان

فيديو يكشف المشهد.. النفايات تغمرُ كورنيش المنارة في بيروت!

Lebanon 24
23-04-2023 | 13:03
A-
A+
Doc-P-1060040-638178781933292370.PNG
Doc-P-1060040-638178781933292370.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد تراكم الأوساخ على كورنيش المنارة في بيروت.
 
ووفقاً للمتابعين، فإنّ المشهد المرصود سببه قيام أشخاصٍ برمي نفاياتهم على الكورنيش أثناء تنزههم هناك خلال عطلة العيد.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
آخر خبرٍ عن اللبنانيين القادمين من السودان.. السعودية توافق على دخولهم أراضيها
lebanon 24
24/04/2023 00:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: لم نضع "فيتو" على جهاد أزعور أو على أي شخص آخر سوى مرشحي حلف الممانعة، والقضية هي هل الشخص المطروح قادر على المواجهة والصمود وإخراج لبنان من وضعه الحالي، واسم أزعور من جملة الأسماء والمواضيع التي طرحت في زيارة الرئيس فؤاد السنيورة إلى معراب
lebanon 24
24/04/2023 00:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. سوريون حصلوا على إخراجات قيد مزوّرة!
lebanon 24
24/04/2023 00:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: لا صحة لتغيير موقف السعودية أو ليونة أميركية وفي حال انتخاب فرنجية ستقفل الأبواب أكثر في وجه لبنان أمام الدول العربية
lebanon 24
24/04/2023 00:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

المنارة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2023-04-23
16:58 | 2023-04-23
16:44 | 2023-04-23
16:36 | 2023-04-23
16:27 | 2023-04-23
16:20 | 2023-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website