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لبنان
فيديو يكشف المشهد.. النفايات تغمرُ كورنيش المنارة في بيروت!
Lebanon 24
23-04-2023
|
13:03
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد تراكم الأوساخ على كورنيش المنارة في بيروت.
ووفقاً للمتابعين، فإنّ المشهد المرصود سببه قيام أشخاصٍ برمي نفاياتهم على الكورنيش أثناء تنزههم هناك خلال عطلة العيد.
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