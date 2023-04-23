فيديو يكشف المشهد.. النفايات تغمرُ كورنيش المنارة في بيروت!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد تراكم الأوساخ على كورنيش المنارة في بيروت.

ووفقاً للمتابعين، فإنّ المشهد المرصود سببه قيام أشخاصٍ برمي نفاياتهم على الكورنيش أثناء تنزههم هناك خلال عطلة العيد.