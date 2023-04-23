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لبنان

على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
23-04-2023 | 13:27
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 96800 و97000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 96500 و97000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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