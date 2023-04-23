زحمة خانقة على هذه الطرقات.. تجنبوا المرور عليها

أفادت "غرفة التَّحكم المروري" عبر حسابها على "تويتر" بأن حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الناعمة بإتجاه خلدة وصولاً إلى أنفاق المطار.

كذلك، أفادت غرفة التحكم أيضاً عن أنّ حركة المرور كثيفة على أوتوستراد البوار باتجاه جونيه وصولاً إلى ذوق مكايل.