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لبنان

بلبلة وإطلاق نار عند حاجز للجيش في البقاع.. ما القصّة؟

Lebanon 24
23-04-2023 | 14:07
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أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع بأنّ عناصر من الجيش عند حاجز العاصي - الهرمل، أطلقت النار باتجاه سيارة لم يمتثل سائقها لأوامر العسكريين هناك.
ووفقاً للمعلومات، فإن الحادثة أسفرت عن إصابة شخصٍ من آل الحاج حسن.
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