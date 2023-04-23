بلبلة وإطلاق نار عند حاجز للجيش في البقاع.. ما القصّة؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع بأنّ عناصر من الجيش عند حاجز العاصي - الهرمل، أطلقت النار باتجاه سيارة لم يمتثل سائقها لأوامر العسكريين هناك.

ووفقاً للمعلومات، فإن الحادثة أسفرت عن إصابة شخصٍ من آل الحاج حسن.