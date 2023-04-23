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لبنان

في منطقة لبنانية.. سوريون حصلوا على إخراجات قيد مزوّرة!

Lebanon 24
23-04-2023 | 14:50
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بثت قناة الـ"MTV"، اليوم الأحد، تقريراً تطرّقت فيه إلى قضية تزوير أوراق ثبوتية لبنانيّة لصالح نازحين سوريين، وهو أمرٌ كان "لبنان24" كشف عنه في تقريرٍ سابق له، اليوم. 
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وذكرت القناة أنّ مختاراً في عكار زوّر إخراج قيدٍ لبنان لعائلة سورية تتألف من الأب والأم و 3 فتيات، وعبر هذه العمليّة تمكن أفراد هذه العائلة من الحصول على جوازات سفر. 

وأوضحت القناة أنَّ القوى الأمنيَّة تُحقق بعملية تزويرٍ ثبُت حصولها في مشتى حسن ومشتى حمّود - قضاء عكّار. 

وفي تقريره، اليوم، ذكر "لبنان24" أنَّ روابط المخاتير أبلغت جميع أفرادها على الأراضي اللبنانية بضرورة الإنتباه لأمورٍ ضرورية تمّ تداركها فوراً وتمثلُ تجاوزاتٍ لا يمكن أن تمرّ ببساطة.

وأشار التقرير إلى أنّ "التنبيه الذي صدر عن الرّوابط جاءَ على خلفية إكتشاف مخالفة تمثل تزويراً يجري التحقيق في ما إذا كان مقصوداً أم لا"، وأضاف: "وفقاً للمعلومات، فإن التزوير المُكتشف يتمثل بإصدار هويّة لبنانية وأوراق ثبوتية لبنانية لشابٍ ليس لبنانياً في الأصل، وما حصل هو أن هذا الشخص انتحل صفة مواطنٍ توفي في وقتٍ سابق لكنه لم يجرِ إصدار وثيقة وفاةٍ له، ما يعني أنّ اسمه لم يُشطب من قيود النفوس".

وختم: "روابط المخاتير وخاصةً في بيروت نبهت المخاتير تنبيهاً حاسماً بضرورة التدقيق في كل معاملة وخصوصاً للأشخاص الذين يجهلونهم".

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