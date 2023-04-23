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لبنان
مطلوبٌ خطير بقبضة الجيش في البقاع.. وتفاصيل تكشف جرائمه
Lebanon 24
23-04-2023
|
16:36
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أصدرت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
"بتاريخ 23/4/2023 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة علي النهري - البقاع المواطن (ع.ي.) لإطلاقه النار من سلاح حربي على أحد العسكريين وإصابته، ومشاركته في عملية خطف المواطن ميشال إيلي مخول من بلدة كسارة بتاريخ 26/2/2023، وإطلاقه النار حينها على دورية للجيش وإصابته أحد العسكريين. كذلك، فإنّ (ع.ي) مطلوب بموجب عدّة مذكرات توقيف بجرم إطلاق النار في تواريخ سابقة، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص".
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