Advertisement

لبنان

مطلوبٌ خطير بقبضة الجيش في البقاع.. وتفاصيل تكشف جرائمه

Lebanon 24
23-04-2023 | 16:36
A-
A+
Doc-P-1060077-638178899960221359.jpg
Doc-P-1060077-638178899960221359.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:‏

"بتاريخ 23/4/2023 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة علي النهري - البقاع المواطن (ع.ي.) لإطلاقه النار من سلاح حربي على أحد العسكريين وإصابته، ومشاركته في عملية خطف المواطن ميشال إيلي مخول من بلدة كسارة بتاريخ 26/2/2023، وإطلاقه النار حينها على دورية للجيش وإصابته أحد العسكريين. كذلك، فإنّ (ع.ي) مطلوب بموجب عدّة مذكرات توقيف بجرم إطلاق النار في تواريخ سابقة، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص".
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2023-04-23
16:58 | 2023-04-23
16:44 | 2023-04-23
16:27 | 2023-04-23
16:20 | 2023-04-23
16:03 | 2023-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website