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لبنان

آخر خبرٍ عن اللبنانيين القادمين من السودان.. السعودية توافق على دخولهم أراضيها

Lebanon 24
23-04-2023 | 16:44
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ذكرت قناة "الجديد" أنَّ المملكة العربية السعودية وافقت على دخول اللبنانيين القادمين من السودان إلى حدودها.
ووفقاً للمعلومات، فإنّ الوافدين اللبنانيين سيصلون إلى المملكة خلال الساعات القليلة المقبلة على أن يتمّ نقلهم إلى لبنان جواً. 
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