آخر خبرٍ عن اللبنانيين القادمين من السودان.. السعودية توافق على دخولهم أراضيها

ذكرت قناة "الجديد" أنَّ المملكة العربية السعودية وافقت على دخول اللبنانيين القادمين من السودان إلى حدودها.



Advertisement ووفقاً للمعلومات، فإنّ الوافدين اللبنانيين سيصلون إلى المملكة خلال الساعات القليلة المقبلة على أن يتمّ نقلهم إلى لبنان جواً.