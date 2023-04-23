Advertisement

لبنان

نحاس: فرنسا تريد الحفاظ على مصالح لها في الغاز والمرفأ وشرق المتوسط

Lebanon 24
23-04-2023 | 16:58
A-
A+
Doc-P-1060080-638178916620391598.jpg
Doc-P-1060080-638178916620391598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى الوزير السابق نقولا نحاس أنّ "الإختلال بالتوازن لصالح حزب الله بات موضوعاً على الطاولة"، موضحاً أن "التطلع  إلى الغد بات مختلفاً عند كل الأفرقاء السياسيين".
 
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، الأحد، أكد نحاس أنّ "مجلس النواب سيد نفسه، وقانون الكابيتال كونترول ليس متعلقاً بأرقام الحكومة وبالتالي كان يمكن لمجلس النواب إقراره"، وأضاف: "اليوم لا يوجد نظام مالي يمكن من خلاله إدارة البلاد بالجانب المالي".
Advertisement
 
وفي ما خصّ الإنتخابات البلدية، أشار نحاس إلى أنه يجب التوقف عند ما حصل على صعيدها، وقال: "برأيي الخاص يجب إعادة النظر بقانون التمديد للبلديات".
 
كذلك، فقد لفت نحاس إلى أن "فرنسا تريد أن تحافظ على دورها وعلى مصالح أساسية لها في الغاز ومرفأ بيروت وشرق المتوسط".
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2023-04-23
16:44 | 2023-04-23
16:36 | 2023-04-23
16:27 | 2023-04-23
16:20 | 2023-04-23
16:03 | 2023-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website