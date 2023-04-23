نحاس: فرنسا تريد الحفاظ على مصالح لها في الغاز والمرفأ وشرق المتوسط

رأى الوزير السابق نقولا نحاس أنّ "الإختلال بالتوازن لصالح حزب الله بات موضوعاً على الطاولة"، موضحاً أن "التطلع إلى الغد بات مختلفاً عند كل الأفرقاء السياسيين".

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، الأحد، أكد نحاس أنّ "مجلس النواب سيد نفسه، وقانون الكابيتال كونترول ليس متعلقاً بأرقام الحكومة وبالتالي كان يمكن لمجلس النواب إقراره"، وأضاف: "اليوم لا يوجد نظام مالي يمكن من خلاله إدارة البلاد بالجانب المالي".

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وفي ما خصّ الإنتخابات البلدية، أشار نحاس إلى أنه يجب التوقف عند ما حصل على صعيدها، وقال: " برأيي الخاص يجب إعادة النظر بقانون التمديد للبلديات".