الجميّل محاضرا في مونتون الفرنسية: نريد رئيساً قادراً على إنقاذ لبنان

Advertisement

أكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية»، النائب سامي الجميّل، أن الأزمة في لبنان تستدعي من اللبنانيين معالجةً عقلانيةً للوصول إلى الحلول الصائبة، مجدداً تأكيد أن مفتاح الخروج من الوضع الراهن هو انتخاب رئيس للجمهورية قادر على إنقاذ البلد، وفتح صفحة جديدة من تاريخه ليعود نموذجاً فريداً في المنطقة والعالم، وذلك عبر خطوات أساسية عدة.كلام الجميّل جاء خلال محاضرة ألقاها في مدينة مانتون الفرنسية، أمس (الأحد)، بدعوة من مركز العلوم السياسية للبحوث الاستراتيجية، و«Science po med liban» وهي منظمة لبنانية أُنشئت على يد مجموعة من الشبان اللبنانيين في موناكو إثر انفجار مرفأ بيروت، ونشطت على خط تقديم المساعدة للبنان.وشدد الجميّل على سلسلة خطوات ضرورية للرئيس العتيد لوضع لبنان على طريق الخروج من أزماته المتعددة، ولعدم تكرار مآسي الماضي، أهمها أن يرعى جلسات مصالحة ومصارحة بين اللبنانيين، يتخللها حوار حقيقي للبحث في كل الموضوعات من الهواجس إلى التطلعات. كما العمل على تفاوض حقيقي مع «حزب الله» بشأن مسألة السلاح تنتهي باستعادة الدولة القرار السياسي.ولفت إلى أهمية مساءلة ومحاسبة كل مَن أسهم في إيصال البلد إلى ما وصل إليه سياسياً واقتصادياً، كما تطوير النظام السياسي ليكون قادراً على الموازنة بين المواطنة الحقيقية والحفاظ على التعددية في لبنان، ما يسهم في الحفاظ على الاستقرار، إضافة إلى تثبيت حياد لبنان وتجنيبه الدخول في صراعات خارجية لا شأن له بها، والعمل على تطبيق اللامركزية باعتبارها إجراءً أولياً ضرورياً وعملياً.وشدد على ضرورة أن يحصل ذلك «في موازاة إصلاحات اقتصادية ضرورية وفقاً لخريطة الطريق التي وضعها صندوق النقد الدولي، والعمل على استعادة استقلالية القضاء وتنقية الإدارة»، مؤكداً من جهة أخرى أن لبنان «يملك ما يكفي من المؤهلات للخروج من أزمته الراهنة بسرعة ليلعب دوراً مميزاً في المنطقة والعالم».