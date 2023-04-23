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كتبت اميمة شمس الدين في" الديار": في ظل الازمة التي تطال القطاع المصرفي وتوقف المصارف عن اعطاء القروض يواصل مصرف الاسكان اعطاء القروض السكنية وقروض الترميم وقروض الطاقة الشمسية.وكشف رئيس مجلس الإدارة -المدير العام للمصرف أنطوان حبيب في حديث ل"الديار"عن قروض جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وبصدد دراسة قروض جديدة لذوي الحاجات الخاصةوقال: وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة توتال بالنسبة لقروض الطاقة الشمسية ووقعنا مذكرة تفاهم مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية تقدم بموجبها مساعدة فنية للمقترضين في مجال معالجة مياه الصرف الصحي للمنازل في الارياف وذلك لمساعدة اللبنانيين للبقاء في قراهم والمفروض ان نوقع مذكرة تفاهم نهائية في اوائل شهر حزيران المقبل.اضاف اتفقنا مع شركة توتال على ان تمول لحد معين(بمبالغ لا تزيد عن ٥٠٠٠ دولار ) قروضاً للطاقة الشمسية في المدن والقرى لذوي الدخل المحدود والمتوسط وتبلغ قيمة القرض ٣٠٠ مليون ليرة على خمس سنوات بفائدة ٥٪وكشف حبيب عن امكانية اعطاء قروض بالدولار الاميركي ونحن نقوم بدراسة هذا الموضوع وسنعرضه على مجلس الادارة وكذلك سنأخذ الموافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية مشيراً ان هذه القروض ستسدد بالدولار على ان يتعهد المقترض بان يلتزم بتسديدها بالدولار.ووفق حبيب زار موقع مصرف الاسكان ٨٠٠ الف زائر وبلغ عدد المسجلين للحصول على قروض بحدود ٩٥٠٠ والذين قدموا طلبات ٧٤٠٠ موزعين على ٤٠٠٠ لشراء شقة و ١٠٠٠ للترميم و اقل من ٣٠٠٠ للطاقة الشمسية.واوضح ان قروض الطاقة الشمسية تعطى ١٠٠٪ نقداً بالليرة اللبنانية وليس عبر شيكات بينما قروض شراء الشقق و الترميم ٥٠٪ نقداً و ٥٠ ٪ شيكات.واكد حبيب ان القروض تقدم حصراً عبر الموقع الالكتروني لمصرف الاسكان كما هناك خط ساخن(١٦٢٠) لتلقي الشكاوى في حال وجود مشكلة في تعبئة الطلبات، واشار حبيب الى ان هناك اتصالات مع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والانماء بخصوص التعاون من اجل اعطاء قروض للطاقة الشمسية وشراء مسكن والترميم بانتظار قرض الصندوق العربي المنتظر وقيمته ٥٠ مليون دينار كويتي اي ما يعادل ١٦٥ مليون دولار وعلمنا من مجلس الانماء والاعمار ان وزارة المال دفعت الفوائد على القروض المتأخرة وتم الاتفاق مع الصندوق العربي على جدولة المبالغ المستحقة لغاية العام ٢٠٢٤ اي لم يتبق اي سبب كي يتم الافراج عن قرض الصندوق العربي الذي من المحتمل ان نتلقى جوابه النهائي بعد عيد الفطر.