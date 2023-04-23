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لبنان

في الضبيه... حادث سير وجريح (صور)

Lebanon 24
23-04-2023 | 23:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير مروع على اتوستراد الضبية -بيروت، ما ادى الى سقوط جريح، تم نقله بواسطة الصليب الاحمر اللبناني الى احد مستشفايات المنطقة. 
 
 
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