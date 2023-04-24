جعجع يكذّب فريقه

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في السابع من الشهر الحالي التقى رئيس حزب" القوات اللبنانية" سمير جعجع، الرئيس فؤاد السنيورة في معراب، في اطار التشاور في مختلف الملفات.يومها جرى تسريب معلومات مؤكدة نُشرت في عدة وسائل اعلامية ومنها "لبنان 24" ومفادها ان اللقاء تناول من ضمن البحث موضوع ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور لرئاسة الجمهورية.وسارعت اوساط كل من القوات والسنيورة الى نفي هذه المعلومات، مؤكدةً أن اللقاء لم يتطرّق الى هذا الأمر على الإطلاق، بل اكتفى بالتطرّق الى العموميات في الملف الرئاسي.وكالعادة ايضا سارعت الدّائرة الإعلاميّة في "القوات اللبنانية"، الى اصدار بيان جاء فيه "ننفي الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام عن أنّ اللقاء بين رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع ورئيس الحكومة السّابق فؤاد السنيورة تركّز على استبعاد أو تأييد مرشّحين محتملين إلى رئاسة الجمهوريّة. القوات ترفضُ الدّخول في لعبة الأسماء، كما تؤكّد استمرار تمسُّكها بترشيح النائب ميشال معوض".لكن "التكذيب الرسمي" لبيانات النفي جاء على لسان جعجع نفسه في حديث الى "قناة الجديد" ليل امس مع الزميل جورج صليبي، حيث قال "لم نضع "فيتو" على جهاد أزعور أو على أي شخص آخر سوى مرشحي حلف الممانعة، والقضية هي هل الشخص المطروح قادر على المواجهة والصمود وإخراج لبنان من وضعه الحالي، واسم أزعور من جملة الأسماء والمواضيع التي طرحت في زيارة الرئيس فؤاد السنيورة إلى معراب".