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لبنان

عملية نوعية للجيش.. هذا ما جرى في الشراونة أمس

Lebanon 24
24-04-2023 | 01:26
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: ‏ "بتاريخ 20/4/2023 أقدم المواطن المطلوب (م.ج.) يرافقه مسلحون مجهولون ينتحلون صفة أمنية على خطف العراقي بدر دفار ساير من داخل شقة سكنية في مدينة جونيه، وطلبوا فدية مالية كبيرة من عائلته.
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باشرت مديرية المخابرات المتابعة الدقيقة والتدابير الأمنية، ودهمت أماكن اختباء الخاطفين، وتمكنت بتاريخ 23/4/2023 من تحرير المخطوف في منطقة الشراونة.

تجري متابعة الموضوع لتوقيف المتورطين في عملية الخطف".
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