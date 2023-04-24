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لبنان
عملية نوعية للجيش.. هذا ما جرى في الشراونة أمس
Lebanon 24
24-04-2023
|
01:26
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 20/4/2023 أقدم المواطن المطلوب (م.ج.) يرافقه مسلحون مجهولون ينتحلون صفة أمنية على خطف العراقي بدر دفار ساير من داخل شقة سكنية في مدينة جونيه، وطلبوا فدية مالية كبيرة من عائلته.
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باشرت مديرية المخابرات المتابعة الدقيقة والتدابير الأمنية، ودهمت أماكن اختباء الخاطفين، وتمكنت بتاريخ 23/4/2023 من تحرير المخطوف في منطقة الشراونة.
تجري متابعة الموضوع لتوقيف المتورطين في عملية الخطف".
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