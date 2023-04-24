Advertisement

لبنان

الهجوم على وزير الاشغال مستمر

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-04-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1060135-638179221515289178.png
Doc-P-1060135-638179221515289178.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستمر "التيار الوطني الحر" بالهجوم الاعلامي الكبير عبر مسؤولين وناشطين على وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، الامر الذي ربطه البعض بالخلاف بين "التيار" وحزب الله.
واللافت، بحسب مصادر مطلعة، استمرار التصويب على حمية بالرغم من توقف الحملة على حزب الله، وذلك بسبب القرار الذي صدر عن الحكومة في ما يتعلق بتعديل رسوم اشغال الاملاك العمومية البحرية.
Advertisement
وتضيف المصادر "ان الموقف المبالغ فيه تجاه حمية يربطه بعض المقربين من الحزب برغبة "التيار" في الحفاظ على مستوى معين من الاشتباك مع حارة حريك من دون انهاء فرص المصالحة معها".
وكان الوزير حمية قال "ان تعديل رسوم اشغال الاملاك العمومية البحرية. يهدف إلى تحصيل ما يقارب ٤٠ مليون دولار سنوياً وذلك بعد أن كانت ٥٠٠ ألف دولار فقط، وأن الخطوات اللاحقة في هذا الموضوع هدفها تحصيل باقي حقوق الدولة ورفع ما تبقى من غبنٍ واقع عليها وذلك ضمن مسار الاجراءات القانونية المطلوبة".
اضاف "هل يجوز أن تبقى مداخيل إشغال ‫الأملاك العمومية البحرية على الشاطئ هي فقط ٥٠٠ ألف دولار سنوياً ، أم أن رفع الغبن وتحصيل جزء من حقوق الدولة المالية هو الذي يجب ان يكون سمة المرحلة الحالية؟
المرسوم الذي أقر هو البداية فقط، وسيلحقه خطوات لتصحيح الخلل المزمن".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:04 | 2023-04-24
04:00 | 2023-04-24
03:54 | 2023-04-24
03:41 | 2023-04-24
03:27 | 2023-04-24
03:01 | 2023-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website