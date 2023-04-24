"نواب التغيير": حتى على هالموضوع مختلفين

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بالرغم من ان التركيز في النقاش السياسي الحالي يكمن في اختيار رئيس جديد للجمهورية، وبالرغم من كون "نواب التغيير" لم يتمكنوا من الاتفاق على مرشح واحد لخوض الاستحقاق الرئاسي عبره، الا ان هذا الامر ليس الخلاف الوحيد بينهم.فبحسب اوساط على صلة وثيقة بنواب التغيير "فان الخلاف جدي في ما بينهم على اسم رئيس الحكومة المقبل، اي انهم دخلوا في نقاش حول امكان الموافقة على هذا الاسم او ذاك لرئاسة الجمهورية في مقابل البحث في اسم رئيس الحكومة الذي يريدون تسميته".وبحسب الاوساط نفسها فانه خلال النقاش، ظهر خلاف كبير وجذري بين هؤلاء النواب حول صفات رئيس الحكومة المقبل والاسماء المطروحة، وبرزت معارضة كبيرة بين بعضهم البعض، ما اوحى بإستحالة الاتفاق".