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لبنان

مسؤول ينصح رئيس حزبه: ما تخليه عالساحة وحدو

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-04-2023 | 02:15
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سمع قيادي حزبي بارز نصيحة مسؤول حزبي، وقرر الظهور الإعلامي المتكرر في الأيام المقبلة ، بعد الإنكفاء لمدة شهر وأكثر عن إتخاذ المواقف السياسية البارزة والمتعلقة بالشأن الداخلي اللبناني ، كون هذا القيادي وقع في حيرة في شأن الملفات اللبنانية الشائكة وخاصةً رئاسة الجمهورية بعد التفاهمات الإقليمية التي حصلت وخاصةً الإتفاق السعودي الإيراني والتقارب السعودي السوري، مما أوقعه في حيرة وإنكفأ كلياً عن الساحة السياسية بإنتظار تبلور الأمور ، لكنه اليوم قبِل بالنصيحة وسيعود الى الظهور الإعلامي وإطلاق المواقف ولكن بحذر لكي لا يصدم جمهوره في ما بعد، وفق مصدر مطلع.
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اضاف المصدر "ان النصيحة جاءت على خلفية بروز لافت لمسؤول حزبي منافس، كان "نجم الساحة" خلال الفترة الماضية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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