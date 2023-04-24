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لبنان
في نهاية عطلة عيد الفطر.. وجهات سياحية لتمضية يوم رائع
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-04-2023
|
02:30
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اذا كنت تبحث عن مشروع لقضاء اليوم الأخير من عطلة عيد الفطر في لبنان، فان هذا المقال موجه اليك بالدرجة الاولى، حيث سنعمد الى التذكير ببعض الوجهات السياحية التي يمكن التوجه اليها فوراً وقضاء يوم لا ينتسى والاستعداد نفسياً للعودة الى العمل غداً.
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محمية أرز الشوف
لعل أجمل الوجهات في هذا الجو الربيعي هي من دون ادنى شك محمية أرز الشوف والتي تعرف أيضا باسم محمية أرز الباروك. واحدة من أروع المعالم الطبيعية في جبل لبنان على الإطلاق، وتصنف على أنها آخر امتداد لاشجار الأرز في لبنان وفي القسم الجنوبي من الكرة الأرضية، وثاني أهم ممر للطيور المهاجرة بين أوروبا وإفريقيا.
ويمر من محمية أرز الباروك عدد من الأنهر التي تتدفق من ينابيع جبل لبنان، ويشكل بعضها بحيرات جبلية في غاية الجمال بين المرتفعات الشاهقة، وتقام في المحمية بشكل دوري العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية.
جبل حريصا
يمثل جانباً جمالياً آخر في مدينة جونيه، ولعل أجمل طريقة يمكن فيها استكشاف جمال هذا الجبل، هو عبر ركوب التلفريك الذي يسمح بمشاهدة معالم الجبل الرائعة وطبيعيته الخضراء الساحرة، لتصل إلى مزار سيدة لبنان، او عبر سلوك الطريق المؤدي من جونيه الى حريصا سيرا على الاقدام.
نهر الليطاني
اذا كنت في منطقة البقاع، فنهر الليطاني يجب أن يكون وجهتك اليوم، فهو أطول الانهر اللبنانية، وينبع من غرب بعلبك في سهل البقاع ويصب في البحر المتوسط شمال مدينة صور. يمكن الاستفادة من النشاطات الكثيرة التي تجري في النهر، والتمتع بالطبيعة الخلابة في محيطه.
بحيرة اليمونة
من الأماكن التي يمكن زيارتها في البقاع ايضاً بحيرة اليمونة، وهي بحيرة صناعية، ويمكن قضاء أجمل الأوقات في محيطها والاستمتاع بالنشاطات الرائعة التي تقام هناك
شاطئ الرملة البيضاء
من البقاع الى بيروت، حيث يعتبر شاطئ الرملة البيضاء وجهة مثالية لقضاء يوم رائع، فهو لم ينل شهرته من عدم، لأنه من اجمل الشواطئ في بيروت وخيار مثالي للزيارة ويجده الزوّار مأواهم المثالي الذي ينأى بهم بعيداً عن ضجة الحياة ويُقدّم لهم فرصة مميزة للتمتع بلحظات من الاسترخاء والراحة.
كما يوجد على الشاطئ عدد من المطاعم والمقاهي الجميلة التي تُوفّر جلسات مميزة وأجواء لا تُضاهى
بحيرة شوان
تقع بحيرة شوان على بعد 40 كيلومترا من بيروت في قلب الطبيعة الساحرة، حيث تُحيط بها أشجار الصنوبر والبلوط والعديد من أنواع النباتات النادرة، فهي من أروع المعالم السياحية في شمال لبنان.
البحيرة مُخصصة لمن يحب الطبيعة، وتقام فيها أنشطة مُختلفة مثل السباحة في المياه الصافية أو الإسترخاء بجانب البحيرة.
اللقلوق
هي واحدة من أفضل وجهات السياحة الجبلية التي تشتهر ببحيراتها ومناظرها الجذابة، فإذا كنت تزور هذه القرية خلال الصيف الحار أو الشتاء ستندهش بالتأكيد من المناظر الخلابة والأنشطة التي لا نهاية لها.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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