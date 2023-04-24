في ملهى ليلي في الكسليك... اشكال وعدد من الجرحى

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فجر اليوم الاثنين، في احد الملاهي الليلية في منطقة الكسليك، ما ادى الى سقوط عدد من الاصابات.



وحضرت الاجهزة الامنية الى مكان الاشكال اضافة الى الصليب الاحمر اللبناني الذي عمل على نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة.