21
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
11
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
25
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لماذا قد يتغير الموقف السعودي؟
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
24-04-2023
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يوجد، حتى اللحظة، دافع حقيقي قد يؤدي الى تغيير الموقف السعودي من لبنان عموما ومن الاستحقاق الرئاسي بشكل خاص، اذ ان الرياض ، وبالرغم من قيامها بخطوات عملاقة في سياستها الخارجية في المنطقة والعالم، الا ان عودتها للاهتمام المفرط بالساحة اللبنانية ليس ضروريا بنظرها.
Advertisement
أحد الدوافع الاساسية الذي ساهم بالتغييرات السعودية في اكثر من ملف في المنطقة، هو رغبة الامير محمد بن سلمان بالذهاب نحو صفر مشاكل بهدف التفرغ لرؤيته الاقتصادية والتنموية في المملكة، وهذا الامر ظهر بشكل علني بالاهتمام المفرط بحل ازمة اليمن والمصالحة مع ايران وحتى التقارب من سوريا بالسرعة المطلوبة.
لكن، لا يجد السعوديون في لبنان ما يدفعهم الى المسارعة لتقديم تنازلات او القيام بإنقلاب جدي في موقفهم منه وفيه، خصوصا انهم لم يذهبوا الى موقع العداء مع البلد في السنوات الماضية اكثر من كونهم انكفأوا عن الدخول في التفاصيل السياسية، وتوقفوا عن تشكيل دعامة مالية واقتصادية في ظل تولي خصومهم للحكم فيه.
تنظر السعودية، كما غيرها من الدول، الى الزواريب اللبنانية بإعتبارها عامل استنزاف جديا ويؤدي الى تحميل المتدخل فيها اعباء كبيرة هو بغنى عنها، لذلك فإن أولويات المملكة في لبنان بات من الممكن معالجتها من خلال تفاهم اقليمي مع طهران، على اعتبار احدى اهم المشاكل هي "حزب الله" ودوره الاقليمي وليس اي عامل اخر مرتبط بواقع الدولة او البلد.
والاهم هو ان الرياض تدرك جيدا استحالة قيام سلطة تعادي دول الخليج في لبنان، لا بل ان اي حكومة او رئيس جديد سيكون ملزما بالتعامل الايجابي مع السعودية تحديدا، اذ ان الواقع الاقتصادي في لبنان لا يحتمل الاستمرار بسياسة العهد السابق التي كان لها دور مباشر في الانكفاء الخليجي عن لبنان.
عمليا يبدو ان اي تبدل في الموقف السعودي تجاه اي استحقاق في لبنان سيكون مرتبطا بالتسويات الاقليمية او المفاوضات الحاصلة مع فرنسا مثلا، وليس نابعا من حاجة سعودية لاعادة التموضع وفتح ابواب مغلقة مع هذا الفريق السياسي او ذاك.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
10 دولارات ستدفعونها شهرياً في لبنان لأمرٍ "غير متوقع".. اكتشفوه!
Lebanon 24
10 دولارات ستدفعونها شهرياً في لبنان لأمرٍ "غير متوقع".. اكتشفوه!
12:47 | 2023-04-23
23/04/2023 12:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هلعٌ كبير.. انفجار قويّ يهزّ الهرمل ومعلومات تكشف ما جرى
Lebanon 24
هلعٌ كبير.. انفجار قويّ يهزّ الهرمل ومعلومات تكشف ما جرى
15:17 | 2023-04-23
23/04/2023 03:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لعبة خطيرة في وسط بيروت.. شاهدوا الصورة من ساحة الشهداء!
Lebanon 24
لعبة خطيرة في وسط بيروت.. شاهدوا الصورة من ساحة الشهداء!
16:20 | 2023-04-23
23/04/2023 04:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر كـ"العرسان".. ما حقيقة زواج جو معلوف؟
Lebanon 24
ظهر كـ"العرسان".. ما حقيقة زواج جو معلوف؟
13:45 | 2023-04-23
23/04/2023 01:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مُراسلة "الجديد" تحتفل بخطوبتها على إعلاميّ عراقي.. وفيديو خاص من منزلها
Lebanon 24
مُراسلة "الجديد" تحتفل بخطوبتها على إعلاميّ عراقي.. وفيديو خاص من منزلها
15:24 | 2023-04-23
23/04/2023 03:24:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
@alimantash
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-04-24
إخفاقات الإدارة الفرنسية... وخيبة أمل متبادلة!
04:30 | 2023-04-24
"لا مرشح" لدى فرنسا رئاسيًا.. هل تخلّت عن فرنجية؟!
09:21 | 2023-04-24
ابن الـ16 عاماً توفي اختناقاً في الضنية.. ماذا حصل معه؟
09:08 | 2023-04-24
بعد إطلاق نار في أحد الملاهي الليلية بجونيه... الجيش يتحرك!
08:33 | 2023-04-24
انتشار كثيف للجيش في خلدة.. والسبب؟
08:21 | 2023-04-24
كورونا لبنان... ما جديد الإصابات والوفيات؟
فيديو
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
24/04/2023 16:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
01:50 | 2023-04-24
24/04/2023 16:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
00:40 | 2023-04-23
24/04/2023 16:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact