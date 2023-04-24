تحركات اسرائيلية بالقرب من الخط الأزرق... ما الذي يجري؟

قامت صباح اليوم دورية إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين بتفقد الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة مقابل بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون، وتزامن ذلك مع قيام دوريات اسرائلية اخرى بالتجول على الطرقات العسكرية في البساتين المحيطة بمستعمرة المطلة وصولا حتى تلة الرياق المشرفة على عديسة وحولا.

Advertisement

كما سجل ايضا تحركات لدوريات إسرائيلية في الطرف الشمالي الغربي لبلدة الغجر المقابلة لسهل الماري المجيدية وعين عرب دون ان يسجل خرقا للخط الازرق.

وفي الجانب اللبناني سجل دوريات ناشطة ونقاط مراقبة مشتركة للجيش وقوات اليونيفيل في نقاط قريبة من الخط الازرق لمراقبة التحركات الاسرائلية في الجهة المقابلة تحسبا لأي طارئ.