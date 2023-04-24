هذا ما تبلغته "الخارجية" عن إجلاء اللبنانيين من السودان

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن تبلغها من سفيرة لبنان في السودان إجلاء الـ 52 شخصا الذين قدموا بالأمس من الخرطوم على متن باص فجر اليوم الإثنين الواقع في ٢٤ نيسان ٢٠٢٣، من مدينة بورسودان على متن سفينة للبحرية الملكية السعودية وهم في طريقهم الآن الى مدينة جدة السعودية، مشرة إلى انه لم يكن وصولهم المنتظر الى بر الأمان ممكنا" لولا مساعدة المملكة العربية السعودية.وبهذه المناسبة تقدم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بخالص الشكر من قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزير خارجيتها الامير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود والسفير السعودي في السودان ومعاونيهم على كافة التسهيلات والمساعدة التي قدمتها خلية الازمة السعودية لاجلائهم، واستقبالهم كضيوف للملكة في مدينة جدة، تمهيدا لعودتهم الى وطنهم بالسرعة المرجوة.