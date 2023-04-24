بكلمات مؤثرة.. نائب ينعى أخاه

نعى النائب سليم الصايغ شقيقه جوزف عبر "تويتر" فكتب: "إلى الأحباء في لبنان والإنتشار، بكثير من الألم وقليل من الكلمات انعي اليكم أخي ورفيقنا في الكتائب وابن الكنيسة وخادمها جوزف بيار الصايغ الذي فارق الحياة اليوم الاحد الواقع في ٢٣ نيسان ٢.٢٣ في مونتريال-كندا وسنرد التراب على جثمانه الطاهر فيها ليكون بجوار ربه وعلى مقربة من عائلته.



أشكر جميع المحبين في لبنان والانتشار الذين اتصلوا للتعبير عن مرارتهم لخسارة جوزف، وسنحتفل معا" بالقداس لراحة نفسه في مونتريال وفي لبنان فور عودتي على ان ابلغكم التفاصيل لاحقا".

لا أراكم الله مكروها".

إلى الأحباء في لبنان والإنتشار،

بكثير من الألم وقليل من الكلمات انعي اليكم أخي ورفيقنا في الكتائب وابن الكنيسة وخادمها جوزف بيار الصايغ الذي فارق الحياة اليوم الاحد الواقع في ٢٣ نيسان ٢.٢٣ في مونتريال-كندا وسنرد التراب على جثمانه الطاهر فيها ليكون بجوار ربه وعلى مقربة من عائلته.… pic.twitter.com/r1fSBGUgNe — Salim el Sayegh (@selimelsayegh) April 23, 2023 Advertisement