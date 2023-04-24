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لبنان

بكلمات مؤثرة.. نائب ينعى أخاه

Lebanon 24
24-04-2023 | 03:54
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نعى النائب سليم الصايغ شقيقه جوزف عبر "تويتر" فكتب: "إلى الأحباء في لبنان والإنتشار، بكثير من الألم وقليل من الكلمات انعي اليكم أخي ورفيقنا في الكتائب وابن الكنيسة وخادمها جوزف بيار الصايغ الذي فارق الحياة اليوم الاحد الواقع في ٢٣ نيسان ٢.٢٣ في مونتريال-كندا  وسنرد التراب على جثمانه الطاهر فيها ليكون بجوار ربه وعلى مقربة من عائلته. 

أشكر جميع المحبين في لبنان والانتشار الذين اتصلوا للتعبير عن مرارتهم لخسارة جوزف، وسنحتفل معا" بالقداس لراحة نفسه في مونتريال وفي لبنان فور عودتي على ان ابلغكم التفاصيل لاحقا".
لا أراكم الله مكروها".
 
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لبنان

تعازي ووفيات

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