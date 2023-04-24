بكلمات مؤثرة.. نائب ينعى أخاه

إلى الأحباء في لبنان والإنتشار،
بكثير من الألم وقليل من الكلمات انعي اليكم أخي ورفيقنا في الكتائب وابن الكنيسة وخادمها جوزف بيار الصايغ الذي فارق الحياة اليوم الاحد الواقع في ٢٣ نيسان ٢.٢٣ في مونتريال-كندا وسنرد التراب على جثمانه الطاهر فيها ليكون بجوار ربه وعلى مقربة من عائلته.… pic.twitter.com/r1fSBGUgNe
— Salim el Sayegh (@selimelsayegh) April 23, 2023
إلى الأحباء في لبنان والإنتشار،
بكثير من الألم وقليل من الكلمات انعي اليكم أخي ورفيقنا في الكتائب وابن الكنيسة وخادمها جوزف بيار الصايغ الذي فارق الحياة اليوم الاحد الواقع في ٢٣ نيسان ٢.٢٣ في مونتريال-كندا وسنرد التراب على جثمانه الطاهر فيها ليكون بجوار ربه وعلى مقربة من عائلته.… pic.twitter.com/r1fSBGUgNe