لم يتمّ إجلاؤهم بعد.. 15 لبنانياً ما زالوا موجودين في السودان!

علِم "لبنان24" أنّ 15 لبنانياً ما زالوا موجودين في السّودان وينتظرون استكمال الإجراءات لنقلهم من الخرطوم عبر مدينة بورسودان للإلتحاق بـ52 لبنانياً هم في طريقهم إلى مدينة جدة السعودية قبل الإنتقال جواً إلى لبنان.

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ووفقاً للمعلومات، فإنّ الهيئة العليا للإغاثة تقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، بتنسيق مشترك مع وزارة الخارجية ورئيس الجالية اللبنانية في السودان سعد الله ميقاتي.

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