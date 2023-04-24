الطقس مستقرّ حتى يوم الجمعة... تحضروا للأمطار والبرد مجدداً

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء الأجواء الباردة نسبيا خلال الليل وساعات الصباح الأولى، يتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات خلال الفترة الصباحية. كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية والداخلية فترة قبل الظهر.وجاء في النشرة الآتي :-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حتى فجر يوم الجمعة، حيث يتأثر تدريجا بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى ظهر الأحد، حيث ينحسر تدريجا ويعود الطقس إلى الإستقرار.معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 إلى 24 درجة.الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع أجواء باردة نسبيا خلال الليل وساعات الصباح الأولى خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، يتحول مساء إلى غائم جزئيا ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء الأجواء الباردة نسبيا خلال الليل وساعات الصباح الأولى، يتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات خلال الفترة الصباحية. كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية والداخلية فترة قبل الظهر.الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في المناطق الداخلية والجبلية.الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل ويتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ليل الخميس/الجمعة، مع اقتراب تأثير المنخفض الجوي.