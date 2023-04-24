في لبنان والدول العربية.. كم سنة تحتاجُ لتجمع مليون دولار من "راتبك" الشهري؟

يعمل الناس لعقود من الزمن وغالباً لا يفكرون في حجم الأموال التي جمعوها خلال سنوات العمل. إلا أنه ومع ذلك، فقد أعد محللون دراسة قدرت عدد السنوات التي سيستغرقها المرء لجمع مليون دولار في مختلف دول العالم.

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ووفقاً لتقرير نشره موقع "روسيا اليوم"، فقد قام محللو "Picodi.com" بإجراء التصنيف بناء على متوسط الراتب الشهري في كل دولة، وفي ما يلي قائمة بالدول التي تصدرت التصنيف:



1. سويسرا: 14 عاما و3 أشهر



2. سنغافورة: 16 عاما و11 شهراً



3. لوكسمبورغ: 17 عاما و4 أشهر



4. الولايات المتحدة: 19 عاما و10 أشهر



5. آيسلندا: 20 عاما و11 شهراً



وشمل التصنيف 102 دولة، واحتلت روسيا المرتبة 60 في التصنيف، ويتطلب جمع مليون دولار عمل 136 عاما و10 أشهر.



أما عن الدول العربية، فقد تصدرت دول الخليج، الغنية بموارد الطاقة، ترتيب الدول العربية، وجاء تصنيفها كتالي:



1. قطر: 21 عاماً و3 أشهر



2. الإمارات: 23 عاماً و9 أشهر



3. سلطنة عمان: 38 عاماً و6 أشهر



4. الكويت: 41 عاماً وشهرين



5. السعودية: 41 عاما و10 أشهر



أما في لبنان، فإنه ومن أجل جمع مليون دولار، فإن الفرد بحاجة إلى 164 سنة و 3 أشهر. كذلك في الجزائر، فإن الفرد يحتاج إلى 312 عاماً و7 أشهر، أما في مصر فهناك حاجة إلى 603 أعوام و6 أشهر لإدخار مليون دولار.

للإطلاع على التصنيف الكامل للدول.. إضغط هنا