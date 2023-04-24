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لبنان

بعد إجلائهم.. متى سيصلُ اللبنانيون االآتون من السودان إلى السعودية؟

Lebanon 24
24-04-2023 | 06:03
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نقلت قناة "الجديد" عن مصادر دبلوماسية قولها أنه من المتوقع وصول اللبنانيين القادمين من السودان إلى المملكة العربية السعودية عصر اليوم الإثنين،.
 
ولفتت المصادر إلى أنه فور حصول ذلك، فإن المرحلة الثانية من إجلاء اللبنانيين من الخرطوم ستكون قد انتهت. 
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وكان "لبنان24" في تقرير سابق، اليوم، أنّ 15 لبنانياً ما زالوا موجودين في السّودان وينتظرون استكمال الإجراءات لنقلهم من الخرطوم عبر مدينة بورسودان للإلتحاق بـ52 لبنانياً هم في طريقهم إلى مدينة جدة السعودية قبل الإنتقال جواً إلى لبنان.
ووفقاً للمعلومات، فإنّ الهيئة العليا للإغاثة تقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، بتنسيق مشترك مع وزارة الخارجية ورئيس الجالية اللبنانية في السودان سعد الله ميقاتي.
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