شاهدوا ماذا جرى في الضاحية مؤخراً.. فيديو يوثق كل شيء

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق تكدّس النفايات داخل أحد أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت.

وعلق متابعون على الفيديو قائلين أنّ هذا المشهد تتحمل مسؤوليته الجهات المعنية عن إزالة النفايات، مطالبين بالتحرك العاجل والسريع.