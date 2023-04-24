ترحيل سوريين من مناطق في عاليه.. بعضهم لا يحمل أوراقاً ثبوتية!

ذكرت قناة الـ"MTV" أن الجيش بادر إلى ترحيل نازحين سوريين من بعض قرى وبلدات عاليه بينها رشميا التي غادرها نحو 70 سورياً ممّن لا يحملون أوراقاً ثبوتية.

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