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لبنان

الهيئة العليا للإغاثة عرضت تفاصيل إجلاء اللبنانيين من السودان

Lebanon 24
24-04-2023 | 07:30
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أصدرت الهيئة العليا للاغاثة بيانا اكدت فيه انه "بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومنذ بداية الازمة في جمهورية السودان الشقيق وحفاظا على حياة ابناء الجالية اللبنانية هناك، تابع امين عام الهيئة اللواء الركن محمد خير وبالتعاون مع ابناء الجالية ووزارة الخارجية والمغتربين والسفارة اللبنانية في السودان، تجميع اللبنانيين الراغبين بمغادرة السودان في احد فنادق الخرطوم ونقلهم الى بور سودان، وفي مرحلة ثانية تم نقلهم الى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية التي أمنت مشكورة كل التسهيلات وبالتعاون مع قنصل لبنان في جدة وليد منقارة، على ان تصل طائرة تقلهم من هناك الى مطار رفيق الحريري خلال الاربع والعشرين ساعة المقبلة".
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وقال البيان: "على الفور بدأ تجميع مجموعة اخرى من ابناء الجالية اللبنانية في السودان في فندق روتانا في الخرطوم ليتم بعدها نقلهم الى لبنان بطريقة سلسة حفاظا عليهم، بالتعاون مع الجهات المختصة".

أضاف: "توجه اللواء خير بالشكر الى كل من السلطات في المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان ووزارة الخارجية والمغتربين والسفارة في السودان والقنصلية في جدة، على التعاون والجهود التي بذلوها مع الهيئة لتامين عودة اللبنانيين من السودان. وخص خير رئيس الجالية اللبنانية في السودان سعد الله ميقاتي لتواصله الدائم ومساعدة الهيئة، وكذلك بحرية المملكة العربية السعودية التي أمنت نقلهم من بور سودان الى جدة وبالتالي نجاح عملية الاجلاء".

وختم: "الجدير بالذكر ان المرحلة الاولى تضمنت نقل 33 لبنانيا و 17 فلسطينيا و7 سوريين".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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