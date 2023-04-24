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لبنان

في هذه البلدة توقيف سوريين يقومون بالتصوير.. أعمال منافية للآداب؟

Lebanon 24
24-04-2023 | 08:05
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أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّ القوى الأمنية في بلدة القلمون، أوقفت مجموعة من السوريين، وهم يقومون بالتصوير داخل احياء البلدة. وبحسب المعلومات الأولية فانّ أهدافهم من عمليات التصوير هذه "رصد المكان من أجل القيام بأعمال مشبوهة منافية للآداب والأخلاق".
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القلمون

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