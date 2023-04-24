في هذه البلدة توقيف سوريين يقومون بالتصوير.. أعمال منافية للآداب؟

أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّ القوى الأمنية في بلدة القلمون، أوقفت مجموعة من السوريين، وهم يقومون بالتصوير داخل احياء البلدة. وبحسب المعلومات الأولية فانّ أهدافهم من عمليات التصوير هذه "رصد المكان من أجل القيام بأعمال مشبوهة منافية للآداب والأخلاق".

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