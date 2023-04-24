كورونا لبنان... ما جديد الإصابات والوفيات؟

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته اليوم عن حالات كورونا في 22 الحالي تسجيل" 66 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1236336،كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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