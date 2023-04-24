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لبنان

كورونا لبنان... ما جديد الإصابات والوفيات؟

Lebanon 24
24-04-2023 | 08:21
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 اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته اليوم عن حالات كورونا في 22 الحالي تسجيل" 66 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1236336،كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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