انتشار كثيف للجيش في خلدة.. والسبب؟

أفادت معلومات "لبنان 24" بأن انتشاراً كثيفاً للجيش سجّل في منطقه خلدة.



تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يعقد مؤتمر صحافي للجان عرب خلدة على أن يصدر عن المجتمعين مواقف مستنكرة للأحكام القضائية التي صدرت عن المحكمة العسكرية بحق موقوفي أحداث خلدة من أبناء العشائر في المنطقة.

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