21
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
11
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
23
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
انتشار كثيف للجيش في خلدة.. والسبب؟
Lebanon 24
24-04-2023
|
08:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت معلومات "لبنان 24" بأن انتشاراً كثيفاً للجيش سجّل في منطقه خلدة.
تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يعقد مؤتمر صحافي للجان عرب خلدة على أن يصدر عن المجتمعين مواقف مستنكرة للأحكام القضائية التي صدرت عن المحكمة العسكرية بحق موقوفي أحداث خلدة من أبناء العشائر في المنطقة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
10 دولارات ستدفعونها شهرياً في لبنان لأمرٍ "غير متوقع".. اكتشفوه!
Lebanon 24
10 دولارات ستدفعونها شهرياً في لبنان لأمرٍ "غير متوقع".. اكتشفوه!
12:47 | 2023-04-23
23/04/2023 12:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هلعٌ كبير.. انفجار قويّ يهزّ الهرمل ومعلومات تكشف ما جرى
Lebanon 24
هلعٌ كبير.. انفجار قويّ يهزّ الهرمل ومعلومات تكشف ما جرى
15:17 | 2023-04-23
23/04/2023 03:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لعبة خطيرة في وسط بيروت.. شاهدوا الصورة من ساحة الشهداء!
Lebanon 24
لعبة خطيرة في وسط بيروت.. شاهدوا الصورة من ساحة الشهداء!
16:20 | 2023-04-23
23/04/2023 04:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر كـ"العرسان".. ما حقيقة زواج جو معلوف؟
Lebanon 24
ظهر كـ"العرسان".. ما حقيقة زواج جو معلوف؟
13:45 | 2023-04-23
23/04/2023 01:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مُراسلة "الجديد" تحتفل بخطوبتها على إعلاميّ عراقي.. وفيديو خاص من منزلها
Lebanon 24
مُراسلة "الجديد" تحتفل بخطوبتها على إعلاميّ عراقي.. وفيديو خاص من منزلها
15:24 | 2023-04-23
23/04/2023 03:24:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-04-24
إخفاقات الإدارة الفرنسية... وخيبة أمل متبادلة!
04:30 | 2023-04-24
"لا مرشح" لدى فرنسا رئاسيًا.. هل تخلّت عن فرنجية؟!
04:00 | 2023-04-24
لماذا قد يتغير الموقف السعودي؟
09:21 | 2023-04-24
ابن الـ16 عاماً توفي اختناقاً في الضنية.. ماذا حصل معه؟
09:08 | 2023-04-24
بعد إطلاق نار في أحد الملاهي الليلية بجونيه... الجيش يتحرك!
08:21 | 2023-04-24
كورونا لبنان... ما جديد الإصابات والوفيات؟
فيديو
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
24/04/2023 16:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
01:50 | 2023-04-24
24/04/2023 16:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
00:40 | 2023-04-23
24/04/2023 16:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact